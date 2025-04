Dilei.it - Serale di Amici, le pagelle del 26 aprile: Celentano on fire (7), Malgioglio sottotono (5)

La fasedell’edizione 2024/2025 diè giunta alla sesta puntata, andata in onda il 262025. L’episodio non è stato eliminatorio perché i tre giudici non sono riusciti a stabilire chi dovesse abbandonare la scuola tra Chiara Bacci e TrigNO. Malgrado la mancata eliminazione non sono mancate nella puntata delle forti emozioni, grazie anche agli scontri che hanno avuto luogo tra i professori.Anna Pettinelli esagerata. Voto: 4Anna Pettinelli è ormai una delle protagoniste assolute di ogni puntata del talent show,, dove ricopre il ruolo d’insegnante di canto da diversi anni. In varie occasioni la conduttrice radiofonica è stata al centro anche di battibecchi con Cristianoe con Rudy Zerbi, da cui riceve spesso delle provocazioni, ma nella puntata del 262025 è sembrata essere lei più pronta ad attaccare rispetto ai suoi soliti avversari.