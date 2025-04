Mercato dell’auto Le regioni si alleano per uscire dalla crisi

dell’automotive stretto tra la crisi delle vendite, le stringenti normative ambientali europee e i profondi cambiamenti tecnologici. In questo scenario complicato si inserisce l’iniziativa della Regione Lombardia per muoversi avanti insieme e tutelare il comparto dell’auto.A metà aprile, infatti, le regioni italiane appartenenti all’Automotive Regions Alliance (ARA) si sono riunite a Roma su iniziativa proprio dell’assessore regionale lombardo allo Sviluppo economico e presidente dell’ARA Guido Guidesi, per proseguire il lavoro congiunto a sostegno del settore. Al vertice, svoltosi nella sede distaccata di Regione Lombardia, hanno partecipato le delegazioni dei governi e delle strutture regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, ribadendo l’allarme per la crisi di un settore che a livello continentale, da qui ai prossimi anni, rischia di perdere mezzo milione di lavoratori. Quotidiano.net - Mercato dell’auto. Le regioni si alleano per uscire dalla crisi Leggi su Quotidiano.net L’unione, si dice, fa la forza. E insieme si possono vincere sfide decisive come quelle che sta attraversando il settoremotive stretto tra ladelle vendite, le stringenti normative ambientali europee e i profondi cambiamenti tecnologici. In questo scenario complicato si inserisce l’iniziativa della Regione Lombardia per muoversi avanti insieme e tutelare il comparto.A metà aprile, infatti, leitaliane appartenenti all’Automotive Regions Alliance (ARA) si sono riunite a Roma su iniziativa proprio dell’assessore regionale lombardo allo Sviluppo economico e presidente dell’ARA Guido Guidesi, per proseguire il lavoro congiunto a sostegno del settore. Al vertice, svoltosi nella sede distaccata di Regione Lombardia, hanno partecipato le delegazioni dei governi e delle strutture regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, ribadendo l’allarme per ladi un settore che a livello continentale, da qui ai prossimi anni, rischia di perdere mezzo milione di lavoratori.

