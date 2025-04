Lanazione.it - Bombardamento del 26 aprile ’43. Casa Pound: "Massacro dimenticato"

GROSSETO Sono trascorsi 82 anni da quel 261943, data impressa a fuoco nella memoria di Grosseto. Quel giorno, i bombardieri americani B-17 non si limitarono a colpire l’aeroporto ’Corrado Baccarini’, obiettivo militare dichiarato, ma furono sganciate bombe a frammentazione che colpirono il centro storico della città di Grosseto, affollato di civili. "Non si trattò di un errore di mira, come spesso si è voluto far credere – si legge nella nota di– I racconti dell’epoca, ancora oggi limpidi nella memoria dei sopravvissuti, parlano chiaramente di unmirato e di mitragliamenti a bassa quota contro la popolazione in fuga. Una vera e propria azione di terrore condotta nel cuore della città, che in quel lunedì dell’Angelo – giorno di festa – pieno di famiglie e bambini, molti dei quali si trovavano alle giostre di Porta Vecchia".