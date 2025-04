Pirelli | non comandano i cinesi

Sinochem, la holding controllata dal governo cinese, ha la maggioranza relativa (37%) di Pirelli, ma non ne detiene il controllo. Il gruppo degli pneumatici, la cui gestione è affidata al vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera e all'amministratore delegato Andrea Casaluci, si appresta a metterlo nero su bianco nel bilancio 2024 la cui approvazione è in calendario domani, lunedì 28 aprile. L'esame della questione era sul tavolo del cda già un mese fa ma i consiglieri non riuscivano a trovare un accordo e Casaluci ha chiesto un rinvio. In particolare, la relazione sul governo societario e gli assetti societari, che come di consueto accompagna la relazione finanziaria, dovrebbe prendere atto della cessazione del controllo a seguito delle prescrizioni introdotte dal Golden Power.Il riconoscimento della non sussistenza del controllo da parte di Marco Polo Italy, sembra però essere solamente un primo passo.

Pirelli, Tronchetti “Accordi con soci cinesi garantiranno il futuro” - MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo iniziando i negoziati. Come abbiamo detto nell’ultimo consiglio, il cuore e l’obiettivo è la crescita di Pirelli. Sono molto fiducioso perché al centro c’è l’interesse di Pirelli. Ovviamente i negoziati sono fatti di passaggi, ma arriveremo certamente a un accordo che garantirà il futuro di Pirelli”. Così il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine di un convegno, alla domanda sui negoziati con il principale azionista cinese del gruppo, Sinochem (con il 37%), per trovare una soluzione di governance per rispettare le norme ... 🔗unlimitednews.it

Pirelli, fumata nera. Si cerca ancora una soluzione sui soci cinesi - “Il management di Pirelli continuerà a lavorare per trovare una soluzione per consentire alla società di adeguarsi alle nuove normative sul mercato americano così come avviene in tutti i mercati in cui opera”. Lo ha dichiarato ieri Andrea Casaluci, amministratore delegato dell’azienda produttrice di pneumatici al termine del consiglio di amministrazione in cui è stato deciso di rinviare al 28 aprile le delibere della riunione dedicati ai conti ma e alla governance. 🔗formiche.net

Pirelli, c’è ottimismo su un accordo coi cinesi - MILANOPirelli è al lavoro per trovare una soluzione condivisa con il socio cinese Sinochem per il nodo della governance, diventato centrale alla luce delle nuove normative statunitensi sui veicoli connessi, che penalizzano le aziende con partecipazioni cinesi. "Stiamo iniziando i negoziati" e "sono molto fiducioso, perché al centro c’è l’interesse di Pirelli", ha detto il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, assicurando che si arriverà a un accordo "che garantirà il futuro" del gruppo. 🔗quotidiano.net

