Un oceano di fedeli

Quotidiano.net - Un oceano di fedeli Leggi su Quotidiano.net Chi si assomiglia si piglia. La piazza di Papa Francesco è fatta di guerrieri di pace. Gente che non ha paura di viaggiare di notte o di svegliarsi all’alba, di incunearsi oltre Tevere tra Prati e Castel Sant’Angelo, oppure di precipitare su San Pietro con treni, bus, metro e gambe. Scendendo alle stazioni più vicine e mulinando i polpacci. Aggredendo il colonnato del Bernini da ogni lato e varco. Con la disciplina di chi ha il percorso già in testa o fiducia nel capogruppo profetico. Sì, proprio lui, quello col braccio alzato e il cartello Diocesi di Viterbo: informazione strategica su sfondo rosso carminio (della serie, o la segui o chissà dove finisci). E ce ne sono a centinaia di cartelli così, nell’alba romano-vaticana, perché i guerrieri di Francesco sbucano da ogni strada, fanno gli slalom in mezzo ai taxi, sanno dove vanno e dove devono svoltare, per assistere alle esequie felici e seduti.

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, il testo integrale dell'ultimo messaggio scritto ai fedeli per la Pasqua - L'ultimo messaggio di Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni, è stato letto il giorno di Pasqua dal maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi ricevendo l'applauso festante dei fedeli presenti in... 🔗europa.today.it

Valentino Rossi, la famiglia alle Maldive: vacanza da sogno tra colazioni a bordo oceano, relax e coccole - Pesaro, 4 aprile 2025 – Le Maldive sembrano essere diventate una vera e propria seconda casa per Francesca Sofia Novello. Dopo il romantico viaggio simil luna di miele in versione family, trascorso lì nel 2023 con Valentino Rossi e la primogenita, la modella è tornata nel paradiso tropicale, questa volta accompagnata dalle sue due bambine, Giulietta e la neonata Gabriella, venuta al mondo lo scorso gennaio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Papa, una lunga folla di fedeli in fila per l'ultimo saluto - Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

La luna di Saturno Titano potrebbe ospitare la vita; La processione della Madonna dell'Arco, un rito che dura dal 1450 tra luci e ombre; Così sono sopravvissuto 95 giorni in mezzo all'oceano. ll racconto del pescatore peruviano salvato in Ecuardor; «Con Overland il viaggio della musica». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Un oceano di fedeli - Chi si assomiglia si piglia. La piazza di Papa Francesco è fatta di guerrieri di pace. Gente che non ha paura di viaggiare di notte o di svegliarsi all’alba, di incunearsi oltre Tevere tra Prati e Cas ... 🔗quotidiano.net

Ripreso il flusso di fedeli nella basilica, migliaia in coda per l'addio al Papa - Dalle 7 è riaperta la basilica vaticana per l'omaggio a Papa Francesco. Aveva chiuso alle 5.30 considerato l'alto afflusso di gente. Sono migliaia i fedeli in coda a tutti i varchi. 🔗ansa.it

L'omaggio dei fedeli a papa Francesco - in diretta da San Pietro - In diretta dal Vaticano, l'omaggio dei fedeli a papa Francesco dopo la traslazione della sua salma nella Basilica di San Pietro. 🔗repubblica.it