Oasi San Francesco | arriva il circo Domani grande festa per gli ospiti

Oasi San Francesco (foto) di Cereggio a Ramiseto di Ventasso ospiterà Domani il circo Forstner da Castelnovo Monti all'Oasi di San Francesco, dalle 10 alle 12,30, per uno spettacolo dedicato ai numerosi ospiti della struttura per anziani. Un'iniziativa che rientra nello spirito di accoglienza della struttura, con l'intento di portare al suo interno una nota di allegria, da quei contesti appartenenti al mondo esterno che purtroppo gli ospiti dell'Oasi di San Francesco, come quelli di tutte le strutture di accoglienza anziani, non sono più nelle condizioni di condividere personalmente. La direzione dell'Oasi San Francesco è molto sensibile a queste situazioni, non è la prima volta che intrattiene gli ospiti con spettacoli. Per l'occasione di Domani sono invitate anche le scuole del territorio, la cui presenza sarà subordinata all'avvallo dell'autorità scolastica competente.

