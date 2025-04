Via libera al bilancio Inchiesta sugli appalti Accantonati i soldi

Accantonati dall'amministrazione comunale. Una somma troppo elevata secondo l'opposizione, soprattutto perché al 1 gennaio dello scorso anno la cifra messa da parte era di 41mila euro, che al 31 dicembre sono diventati 145.744, 81 euro. "Un importo congruo", secondo il revisore dei conti, ma Marzia Testa di San Genesio Futura nell'ultima seduta del Consiglio comunale ha chiesto chiarimenti. "Che cosa comprende questo fondo, che deve essere costituito per legge? – ha domandato Marzia Testa – In quali procedimenti è coinvolta l'amministrazione?" A questi interrogativi l'assessore al bilancio Marco Tuzzi ha risposto che "la legge impone agli enti locali di prevedere in bilancio un accantonamento prudenziale quando esiste un rischio di contenzioso con possibile soccombenza.

Falso in bilancio, chiesto il processo per De Laurentiis: la Procura Figc chiederà di nuovo gli atti dell’inchiesta - Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura federale della Figc chiederà di nuovo alla Procura di Roma, a quanto si apprende, gli atti dell’inchiesta che hanno portato stamattina alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio. La vicenda riguarda presunte plusvalenze fittizie del club, e gia’ nel 2024 l’ufficio guidato da Giuseppe Chinè aveva avanzato analoga richiesta, ma gli atti non erano stati trasmessi in quanto secretati per esigenze investigative. 🔗anteprima24.it

Intesa Sanpaolo, dal Cda via libera al bilancio: ai soci 17,1 centesimi per azione - Via libera dal cda di Intesa Sanpaolo al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che registrano un risultato netto pari a 5.604 milioni di euro per la capogruppo (7.292 milioni di euro nel 2023) e 8.666 milioni di euro a livello consolidato (7.724 milioni di euro nel 2023). L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio che pertanto verrano sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti prevista per il prossimo 29 aprile. 🔗ildenaro.it

Bilancio Sampdoria: cresce il rosso, ma Tey investe 105 milioni. Via libera al risanamento - A fine marzo si è riunito il Consiglio d`Amministrazione della Sampdoria per definire il bilancio della società, che sarà sottoposto all`approvazione... 🔗calciomercato.com

