Gli studenti dell’Olga Fiorini colorano la Pam Race

Fiorini e Marco Pantani colorano con il loro logo la corsa Pam Race, in programma il primo maggio, con al centro il Parco Alto Milanese e che interesserà i comuni di Legnano (nel cui campo sportivo di via della Pace sono fissati partenza e arrivo), Busto Arsizio e Castellanza. A dare supporto all’organizzazione gli allievi della classe terza dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione, pronti a diventare protagonisti di un progetto che unisce scuola, sport e creatività.Proprio gli studenti dell’istituto tecnico griffato Acof sono stati infatti coinvolti nella realizzazione del logo inerente all’evento podistico che si svilupperà su tre livelli: una gara di 10 km ufficiale affiliata alla Fidal, un’altra prova non competitiva sulla stessa distanza e la Family Run di 5 km sviluppata con la Uyba Volley, prendendo il nome di “Corsa delle Farfalle”. Ilgiorno.it - Gli studenti dell’Olga Fiorini colorano la Pam Race Leggi su Ilgiorno.it Gli istituti scolastici Olgae Marco Pantanicon il loro logo la corsa Pam, in programma il primo maggio, con al centro il Parco Alto Milanese e che interesserà i comuni di Legnano (nel cui campo sportivo di via della Pace sono fissati partenza e arrivo), Busto Arsizio e Castellanza. A dare supporto all’organizzazione gli allievi della classe terza dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione, pronti a diventare protagonisti di un progetto che unisce scuola, sport e creatività.Proprio glidell’istituto tecnico griffato Acof sono stati infatti coinvolti nella realizzazione del logo inerente all’evento podistico che si svilupperà su tre livelli: una gara di 10 km ufficiale affiliata alla Fidal, un’altra prova non competitiva sulla stessa distanza e la Family Run di 5 km sviluppata con la Uyba Volley, prendendo il nome di “Corsa delle Farfalle”.

Cosa riportano altre fonti

A Corato la rassegna 'Aspettando il giullare 2025 io – la rinascita in scena per gli studenti dell’IISS “Oriani-Tandoi” - “Aspettando il Festival Il Giullare”, la rassegna che anticipa la storica manifestazione esti-va, continua il suo percorso con il quarto appuntamento che il prossimo 4 aprile coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Professionale “Oriani-Tandoi” di Corato. Alle 10.30, presso la sala teatro della... 🔗baritoday.it

SPIAGGIA PULITA: GLI STUDENTI DELL’ ADA NEGRI IMPEGNATI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA DI VARCATURO - Anche quest’anno la scuola Ada Negri rinnova l’iniziativa con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni verso il rispetto della natura Una giornata all’insegna dell’ ambiente e’ stata organizzata stamattina dal prof Massimo Massarelli, docente e referente all’ambiente della scuola media statale Ada Negri di Villaricca. Insieme al professore, tantissimi studenti delle varie classi […] 🔗2anews.it

Fabbriche Aperte, gli studenti dell'IT 'Cattaneo' di San Miniato in visita nella Conceria Gi.Elle.Emme - Dai banchi di scuola alla vita in azienda: un’occasione di crescita per il settore. Proseguono le visite nelle aziende del Gruppo Lapi per il progetto formativo 'Fabbriche Aperte 2025' (che ha preso avvio a febbraio nell’azienda chimica FGL International). Martedì 8 aprile, è stata la Conceria... 🔗pisatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Studenti dell’Olga Fiorini colorano la Pam Race. Il logo della corsa podistica creato da Acof; Busto: Fashion Days, l’Olga Fiorini fa incetta di premi; Gli studenti dell'istituto Pantani di Busto Arsizio presentano idee di impresa innovativa e sostenibile; Fashion Days , moda e avanguardia. Premiati le idee degli studenti . Ecco chi sono gli stilisti del futuro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Liceo Artistico “Olga Fiorini” di Busto Arsizio premiato ai Fashion Days - Il Liceo Artistico “Olga Fiorini” di Busto Arsizio ha conquistato numerosi premi ai Fashion Days. Gli studenti dell’indirizzo Design della moda si sono distinti con le loro creazioni. Hanno dimostrato ... 🔗varesepress.info