Anfibi e rapaci notturni in salvo Una serata allo Zoc del Peric

serata di osservazione degli Anfibi e di ascolto dei rapaci notturni, presso l’area umida dello “Zoc del Peric“. L’area umida ubicata a cavallo tra i comuni di Alzate Brianza e Lurago d’Erba è una importante zona per la presenza di diverse specie faunistiche.Infatti in questa zona umida, mai asciutta neanche in stagioni secche, si possono trovare molti Anfibi come vari tipi di rana - fra cui l’endemica rana di Lataste -, oltre che salamandre e tritoni. E poi diverse specie di uccelli, tra cui alcuni rapaci notturni, dall’assiolo al gufo, alla civetta, all’allocco.L’evento sarà guidato da alcuni esperti: Antonio Bertelè (del Circolo Ambiente Ilaria Alpi) per la parte naturalistica, Arturo Binda (de Le Contrade) per gli Anfibi e Walter Sassi (appassionato di ornitologia) per l’avifauna. Ilgiorno.it - Anfibi e rapaci notturni in salvo. Una serata allo Zoc del Peric Leggi su Ilgiorno.it In occasione dell’evento internazionale “Save the frogs Day 2025“, il Circolo Ambiente Ilaria Alpi e l’associazione Le Contrade propongono per venerdì 2 maggio unadi osservazione deglie di ascolto dei, presso l’area umida dello “Zoc del“. L’area umida ubicata a cavtra i comuni di Alzate Brianza e Lurago d’Erba è una importante zona per la presenza di diverse specie faunistiche.Infatti in questa zona umida, mai asciutta neanche in stagioni secche, si possono trovare molticome vari tipi di rana - fra cui l’endemica rana di Lataste -, oltre che salamandre e tritoni. E poi diverse specie di uccelli, tra cui alcuni, dall’assiolo al gufo, alla civetta, all’cco.L’evento sarà guidato da alcuni esperti: Antonio Bertelè (del Circolo Ambiente Ilaria Alpi) per la parte naturalistica, Arturo Binda (de Le Contrade) per glie Walter Sassi (appassionato di ornitologia) per l’avifauna.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Promozione, San Giuliano ai playoff, salvo il San Miniato Basso - Nel girone A crolla 4 a 1 il San Giuliano sul campo del San Marco Avenza e scivola al 4° posto, sfiderà ai playoff in semifinale in trasferta il 27 aprile la Lunigiana Pontremolese, vince 2 a 1 in rimonta invece l'Urbino Taccola grazie ai gol di Bellagamba e Fazzini, i biancorossi chiudono ottavi... 🔗pisatoday.it

Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, Pontasserchio salvo - Pisa 9 aprile 2025 – Penultima giornata di campionato in Seconda Categoria. Manca adesso una solo partita al termine della stagione regolare. Questa ventinovesima giornata, nel girone A ha portato al pareggio il Migliarino Vecchiano sul campo del Pontremoli: 2 – 2 (Lucchesi ed Armenante a tabellino). Una lunga trasferta che col punto ottenuto porta a cinquantre punti la squadra di mister Andreotti, già sicura di essere terza negli spareggi play-off promozione. 🔗lanazione.it

Salvò la vita al vicino, un premio per Ercoli - Civitanova, 13 marzo 2025 – Salvò la vita di un uomo colpito da un arresto cardiaco nella sua abitazione, nonostante un grave problema di salute. Per “l’eccezionale coraggio e altruismo dimostrati durante l’intervento”, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha conferito al tenente Daniele Ercoli, 36enne civitanovese e ufficiale volontario del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, un attestato di benemerenza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anfibi e rapaci notturni in salvo. Una serata allo Zoc del Peric; Il laghetto della Marchesa è salvo: premiata la tenacia di Ivana Merlo che ha difeso l’oasi - Non - Sole. 🔗Cosa riportano altre fonti

Anfibi e rapaci notturni in salvo. Una serata allo Zoc del Peric - In occasione dell’evento internazionale “Save the frogs Day 2025“, il Circolo Ambiente Ilaria Alpi e l’associazione Le Contrade ... 🔗ilgiorno.it

I principali rapaci notturni - Uccelli predatori che cacciano durante la notte, i rapaci notturni sono estremamente silenziosi e dotati di una vista eccezionale. Uccelli predatori che cacciano durante la notte, i rapaci notturni ... 🔗deabyday.tv

I principali rapaci diurni - Rapaci diurni e rapaci notturni I rapaci si distinguono in due grandi gruppi ... La sua dieta è varia a comprende prede di circa 4 kg dai pesci agli anfibi, dai mammiferi ai rettili, dagli uccelli ... 🔗deabyday.tv