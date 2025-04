Si fa operare al naso Muore una 38enne Aperta un’inchiesta

Quotidiano.net - Si fa operare al naso. Muore una 38enne. Aperta un’inchiesta Leggi su Quotidiano.net GAETA (Latina) Una madre, una lavoratrice instancabile, una donna amata dalla comunità di Gaeta in cui viveva. Sabrina Nardella, parrucchiera di 38 anni, doveva tornare a casa nel pomeriggio di giovedì 24 aprile, dopo essersi sottoposta, in mattinata, a un intervento di routine di rinoplastica. E, invece, non abbraccerà più i suoi due figli. È morta poche ore dopo l’intervento, intorno alle 18, nella clinica "Iatropolis" di Caserta, una struttura già segnata da precedenti "episodi neri". La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo, sequestrato la cartella clinica e disposto l’autopsia, che potrebbe svolgersi domani. Sabrina avrebbe accusato un malore improvviso poco dopo l’operazione, senza dare tempo ai medici di salvarla. Ora la sua salma giace nell’obitorio dell’ospedale casertano "Sant’Anna e San Sebastiano", in attesa di verità.

