Nuovi atti depositati a Genova Le confessioni di Lotti nel mirino | Il furgone la sera prima non c’era

Lotti, rispondendo alle domande sulle fasi preparatorie dei duplici omicidi a cui anch’egli dichiarò di aver partecipato. Secondo quanto riferito da “Katanga“, la banda attiva dal 1982 al 1985 avrebbe colpito ogni qualvolta che si è mossa, senza mai andare a vuoto. Trovando sempre le coppie adocchiate in precedenza. Nella macchina “celestina“ di Claudio Stefanacci (ucciso nel luglio del 1984 assieme alla giovanissima Pia Rontini) o nel furgone Volkswagen dei due tedeschi.Ma com’è possibile questa precisione del risultato? Davvero i mostri non tornarono mai a mani vuote? E’ una riflessione che hanno fatto gli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti, che in questi giorni hanno integrato la loro richiesta di revisione della condanna del postino di San Casciano Mario Vanni, con un’ulteriore memoria che mira a dimostrare come le dichiarazioni del pentito, cozzino con la logica e anche con alcuni dati oggettivi. Lanazione.it - Nuovi atti depositati a Genova. Le confessioni di Lotti nel mirino: "Il furgone la sera prima non c’era" Leggi su Lanazione.it di Stefano Brogioni FIRENZE Come i compagni di merende scelsero e trovarono le loro vittime? "Facendo dei sopralluoghi", disse alla corte d’assise Giancarlo, rispondendo alle domande sulle fasi preparatorie dei duplici omicidi a cui anch’egli dichiarò di aver partecipato. Secondo quanto riferito da “Katanga“, la bandava dal 1982 al 1985 avrebbe colpito ogni qualvolta che si è mossa, senza mai andare a vuoto. Trovando sempre le coppie adocchiate in precedenza. Nella macchina “celestina“ di Claudio Stefanacci (ucciso nel luglio del 1984 assieme alla giovanissima Pia Rontini) o nelVolkswagen dei due tedeschi.Ma com’è possibile questa precisione del risultato? Davvero i mostri non tornarono mai a mani vuote? E’ una riflessione che hanno fatto gli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti, che in questi giorni hanno integrato la loro richiesta di revisione della condanna del postino di San Casciano Mario Vanni, con un’ulteriore memoria che mira a dimostrare come le dichiarazioni del pentito, cozzino con la logica e anche con alcuni dati oggettivi.

