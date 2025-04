Volata del Premio film Impresa Prato c’è Comistra è in finale

Comistra dalla sua fondazione ai giorni nostri è tra i finalisti del Premio film Impresa 2025. Un concorso nazionale, giunto alla terza edizione, dedicato alla premiazione dei corti, dei cortissimi e dei migliori documentari dell'Impresa italiana che si svela raccontando la sua storia e l'origine della produzione industriale.Le imprese viste dall'interno attraverso lavori capaci di ispirare e di emozionare, di comunicare valori, di lanciare messaggi di grande impatto che ci parlano di progetti, di innovazione, lavoro, del rapporto dell'Impresa con il territorio, con la società e l'immaginario. film Impresa è il progetto di Unindustria nato per valorizzare, esaltare e raccontare la realtà delle imprese e di chi ci lavora."Abbiamo pensato di partecipare al concorso - racconta Alice, figlia del titolare di Comistra, Fabrizio Tesi - con questo video ufficiale di Comistra del 2023, diretto dal regista Marco Stobbia prodotto da Nomad Vision.

Cinema, torna il Premio Film Impresa: a Roma dal 9 all'11 aprile - (Adnkronos) – Il Premio Film Impresa è pronto a tornare per il terzo anno consecutivo. La conferenza stampa di presentazione avrà luogo il 17 marzo, alle 11, alla Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese. Il Premio – la cui terza edizione si terrà il 9, 10 e 11 aprile sempre alla Casa del […]

Cinema, torna il Premio Film Impresa: a Roma dal 9 all'11 aprile - (Adnkronos) – Il Premio Film Impresa è pronto a tornare per il terzo anno consecutivo. La conferenza stampa di presentazione avrà luogo il 17 marzo, alle 11, alla Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese. Il Premio – la cui terza edizione si terrà il 9, 10 e 11 aprile sempre alla Casa del […]

Cinema, Biazzo (Unindustria): "Premio Film Impresa, un ponte tra industria e creatività" - (Adnkronos) – "Le imprese hanno iniziato a capire che il Premio Film Impresa è un modo importante per comunicare il proprio modo di fare impresa e per noi è una grandissima soddisfazione, siamo stati i precursori, abbiamo iniziato questo progetto che adesso vede all'interno anche Confindustria Nazionale. Abbiamo ricevuto più di 200 opere, ne abbiamo […]

