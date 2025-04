Donald blu acceso Melania tacco 12 Volodymyr mai in giacca reali perfetti

Ilgiornale.it - Donald, blu acceso. Melania tacco 12. Volodymyr mai in giacca, reali perfetti Leggi su Ilgiornale.it Il dress code rispettato da (quasi) tutti: la premier in tailleur e chignon. Le perle della belga Mathilda

Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali Papa Francesco il look della autorità: Donald Trump in blu, Melania impeccabile, la premier Meloni in total black e Zelensky in giacca sportiva nera - La scomparsa di un Pontefice rientra tra quegli avvenimenti in grado di fermare qualsiasi altra abitudine, notizia o ricorrenza prevista. Papa Francesco è morto il 21 aprile all’età di 88 anni, dopo aver guidato la Chiesa per più di un decennio. La povertà e umiltà di cui si è fatto portavoce sono state rispettate anche nei riti che lo hanno portato dal momento del decesso a quello del funerale; Bergoglio ha richiesto infatti, tra le altre cose, di accorciare messe e preghiere, usare un linguaggio e un latino più accessibile – modificando ad esempio epiteti solenni come “Sommo Pontefice ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali Papa Francesco il look della autorità: Donald Trump in blu e Melania impeccabile, la premier Meloni in total black, Zelensky in giacca sportiva nera - La scomparsa di un Pontefice rientra tra quegli avvenimenti in grado di fermare qualsiasi altra abitudine, notizia o ricorrenza prevista. Papa Francesco è morto il 21 aprile all’età di 88 anni, dopo aver guidato la Chiesa per più di un decennio. La povertà e umiltà di cui si è fatto portavoce sono state rispettate anche nei riti che lo hanno portato dal momento del decesso a quello del funerale; Bergoglio ha richiesto infatti, tra le altre cose, di accorciare messe e preghiere, usare un linguaggio e un latino più accessibile – modificando ad esempio epiteti solenni come “Sommo Pontefice ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Morte di Papa Francesco, ai funerali anche Donald e Melania Trump - Donald Trump e la First Lady Melania parteciperanno ai funerali di Papa Francesco . Lo ha annunciato il presidente Usa con un post su Truth. «Melania e io andremo al funerale di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci!» scrive Trump. 🔗feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, il dress code per i funerali. Trump rompe le regole; «È stato irrispettoso»: Trump criticato per la scelta fatta ai funerali del Papa; Donald Trump sbaglia il dress code al funerale del Papa ma Melania lo salva da una gaffe mondiale; I look dell'insediamento di Trump: da Melania (che nasconde lo sguardo) a Ivanka in Dior. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dal velo di Melania Trump al completo nero di Zelensky: come erano vestiti i potenti del mondo ai funerali del Papa - Trump, Zelensky, Biden, il principe William. Ma anche Melania Trump, la regina Letizia e Giorgia Meloni. Sono oltre 160 le delegazioni istituzionali nazionali e internazionali arrivate a piazza ... 🔗msn.com

Lo strano caso dell'abito da sposa di Melania Trump è in vendita su eBay: è davvero quello che ha indossato vent'anni fa la First Lady - Svjabc1 fa capire che il passaggio di lavanderia è a carico dell'acquirente e sottolinea che l'abito è stato usato solo due volte, «una per le nozze di Donald e Melania Trump nel 2005 e poi nel ... 🔗vanityfair.it

Donald Trump conferma: “Io e Melania andremo al funerale di Papa Francesco” - ROMA – Donald Trump ha confermato la propria presenza alle esequie di papa Francesco a Roma. L’annuncio è stato diffuso attraverso il social network Truth. “Melania e io andremo al funerale ... 🔗dire.it