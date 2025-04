Regina Danieli e Teresina Dell’Oro Doppia festa per i 103 anni

festa che ha unito due paesi quella per nonna Regina Danieli (nella foto) che proprio il 25 Aprile, il giorno della Liberazione, ha compiuto 103 anni. Ad applaudirla, insieme ai famigliari Giuseppe Cereghini, Adelaide Paruzzi, Annalia Danieli, Claudio Bettiga, Giuseppe Danieli c’erano anche il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli e quello di Bellano Antonio Rusconi, accompagnato dalla consigliera Anna Pandiani. "Regina è l’ultima della famiglia Danieli e Paruzzi - hanno spiegato familiari - per questo è importante farle sentire il nostro affetto e ricordare la sua vita. Ringraziamo le suore e il personale della casa di riposo San Francesco di Bellano per il loro impegno e affetto nei confronti degli ospiti. Ha lavorato per tanto tempo alla filanda e alla Redaelli e poi ha fatto la contadina. Ilgiorno.it - Regina Danieli e Teresina Dell’Oro. Doppia festa per i 103 anni Leggi su Ilgiorno.it Unache ha unito due paesi quella per nonna(nella foto) che proprio il 25 Aprile, il giorno della Liberazione, ha compiuto 103. Ad applaudirla, insieme ai famigliari Giuseppe Cereghini, Adelaide Paruzzi, Annalia, Claudio Bettiga, Giuseppec’erano anche il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli e quello di Bellano Antonio Rusconi, accompagnato dalla consigliera Anna Pandiani. "è l’ultima della famigliae Paruzzi - hanno spiegato familiari - per questo è importante farle sentire il nostro affetto e ricordare la sua vita. Ringraziamo le suore e il personale della casa di riposo San Francesco di Bellano per il loro impegno e affetto nei confronti degli ospiti. Ha lavorato per tanto tempo alla filanda e alla Redaelli e poi ha fatto la contadina.

