Il ras dei bancomattari morto in Spagna L’avvocato | nessun dubbio sul decesso

dubbio sul decesso di Giuseppe Molinelli, purtroppo". È lapidario L’avvocato Robert Venturi, che ha difeso il "Nano" nei processi per i numerosi furti ai bancomat in Lombardia di cui era accusato. nessun giallo, nessuna messinscena, nessuna fuga da film per sfuggire ai rigori della giustizia: così si esprime il penalista, a seguito dell’articolo del Giorno che ha dato conto di alcune stranezze legate al decesso del quarantaquattrenne. Per sgomberare il campo da ogni dubbio, L’avvocato ripercorre la vicenda: "Molinelli si è tolto la vita nella sua casa in Spagna, dove viveva con la famiglia, il 14 giugno 2024, per motivi strettamente personali, come ho appreso io stesso nell’immediatezza – spiega –. Sul posto è intervenuta la polizia, e la procura locale ha aperto d’ufficio un fascicolo per gli accertamenti, successivamente chiuso". Ilgiorno.it - Il ras dei bancomattari morto in Spagna. L’avvocato: nessun dubbio sul decesso Leggi su Ilgiorno.it "Non ho alcunsuldi Giuseppe Molinelli, purtroppo". È lapidarioRobert Venturi, che ha difeso il "Nano" nei processi per i numerosi furti ai bancomat in Lombardia di cui era accusato.giallo,a messinscena,a fuga da film per sfuggire ai rigori della giustizia: così si esprime il penalista, a seguito dell’articolo del Giorno che ha dato conto di alcune stranezze legate aldel quarantaquattrenne. Per sgomberare il campo da ogniripercorre la vicenda: "Molinelli si è tolto la vita nella sua casa in, dove viveva con la famiglia, il 14 giugno 2024, per motivi strettamente personali, come ho appreso io stesso nell’immediatezza – spiega –. Sul posto è intervenuta la polizia, e la procura locale ha aperto d’ufficio un fascicolo per gli accertamenti, successivamente chiuso".

Il giallo del ras dei "bancomattari": il suicidio in Spagna dopo 73 furti in Italia e la carta d'identità mai ritrovata - MILANO – Aveva scelto le spiagge bianchissime di Benidorm per il suo buen retiro. Lì in Costa Blanca aveva aperto il locale "Gnam Gnam" nel 2018, forse pensando di essersi lasciato tutto alle spalle e di non dover rispondere delle decine di assalti messi a segno in giro per la Lombardia con la sua gang di bancomattari fino al 28 marzo 2019, giorno della partenza definitiva da Bologna. Meno di due anni dopo, il 25 febbraio 2021, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno presentato il conto a Giuseppe "Nano" Molinelli, arrestandolo come il presunto leader di una banda che avrebbe messo a ...

