Rapina a botte. Identificato uno degli autori

Disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è accusato di. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire al complice. La vicenda a novembre scorso. Erano stati in due in azione e nel mirino era finito un ragazzo di 23 anni che si trovava alla stazione di Verdellino, in via Montale. Dopo averlo avvicinato, i due gli hanno rubato dalla tasca il telefonino per poi picchiarlo. A uno, D.C., di 21 anni, residente a Verdello, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno notificato giovedì un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine ha preso il via dalla denuncia resa ai militari dalla vittima. In quella occasione il ventitreenne aveva raccontato di era stato avvicinato da due giovani nel parcheggio della stazione.