L’Avis Comunale di Grottammare ha incontrato i bambini dell’Infanzia, quelli della primaria ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto ‘Leopardi’. La bella iniziativa, tesa a sensibilizzare bambini e ragazzi alla donazione del sangue, ha visto impegnate le docenti Erica Perino ed Anna Pompei e con loro la biologa nutrizionista Silvia Pagliarini, la pedagogista Chiara Cinciripini. Per L’Avis sono intervenuti Andrea Scartozzi, Francesca Bonanno, Mariangela Chiappini. L’amministrazione comunale era rappresentata dalla consigliera Oriana Vitaletti. Donare il sangue comporta anche un’empatia nei confronti del prossimo e soprattutto nei confronti di chi è in una condizione di fragilità. L’incontro con L’Avis ha avuto anche una valenza educativa dei giovani verso una corretta alimentazione e a un sano stile di vita. Ilrestodelcarlino.it - L’Avis incontra bimbi e ragazzi delle scuole Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nei giorni scorsiComunale di Grottammare hato i bambini dell’Infanzia, quelli della primaria ed idella scuola secondaria di primo grado dell’istituto ‘Leopardi’. La bella iniziativa, tesa a sensibilizzare bambini ealla donazione del sangue, ha visto impegnate le docenti Erica Perino ed Anna Pompei e con loro la biologa nutrizionista Silvia Pagliarini, la pedagogista Chiara Cinciripini. Persono intervenuti Andrea Scartozzi, Francesca Bonanno, Mariangela Chiappini. L’amministrazione comunale era rappresentata dalla consigliera Oriana Vitaletti. Donare il sangue comporta anche un’empatia nei confronti del prossimo e soprattutto nei confronti di chi è in una condizione di fragilità. L’incontro conha avuto anche una valenza educativa dei giovani verso una corretta alimentazione e a un sano stile di vita.

