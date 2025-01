Ilfattoquotidiano.it - Sara Pedri, assolti dal gup l’ex primario e la sua vice dall’accusa di maltrattamenti. Le parti civili erano 21

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

. Saverio Tateo, exdel reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, e la suaLiliana Mereu sono statidicontinuati e in concorso ai danni di 21 tra medici, infermieri e ostetriche di cui 10 sicostituiti parte civile. Tra leoffese anche, la ginecologa forlivese di 32 anni di cui non si sa più nulla dal 4 marzo di quattro anni fa. La sentenza è stata appena pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare Marco Tamburrino. L’accusa, rappresentata dalla pm Maria Colpani, aveva chiesto per entrambi una pena di quattro anni, due mesi e venti giorni. Dall’inizio del procedimento gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno contestato ogni addebito. Il procedimento era scaturito dalle indagini seguite alla scomparsa, il 4 marzo 2021, della ginecologa