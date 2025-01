Gamerbrain.net - PlayStation Plus: Giochi GRATIS di Febbraio 2025 per gli abbonati Essentials

Sony come ogni mese, ha annunciato in anticipo quali saranno iper gliil mese successivo, scopriamoli insieme a seguire.– Gamerbrain.netdicon ilIl prossimo mese è un grande mese per i giocatori, perchè Sony regalerà tre perle da non lasciarvi assolutamente sfuggire, ossia:Pac-Man World Re-Pac (PS4 e PS5): un remake del classico platform che riporta in vita le avventure di Pac-Man.High on Life (PS4 e PS5): uno sparatutto in prima persona caratterizzato da un umorismo particolare e un gameplay innovativo.Payday 3 (PS5): il terzo capitolo della serie dicooperativi incentrati su rapine, che potrebbe beneficiare di una nuova ondata di giocatori grazie all’inclusione nel