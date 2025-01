Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Conti-Macii tornano sul podio! Sono d’argento alle spalle dei tedeschi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO MASCHILE DI12.1020.58: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto con glidie appuntamento a domani. Buona serata!20.57: Questa la classifica finale della gara delle coppie di:1 Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin GER 212.482 Sara/ NiccolòITA 206.893 Anastasiia Metelkina / Luka Berulava GEO 191.884 Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko HUN 191.445 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby GBR 183.766 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini ITA 180.867 Ioulia Chtchetinina / Michal Wozniak POL 177.868 Annika Hocke / Robert Kunkel GER 176.559 Camille Kovalev / Pavel Kovalev FRA 167.6310 Daria Danilova / Michel Tsiba NED 166.8411 Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi UKR 164.