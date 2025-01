Quotidiano.net - Si salvò dall’incidente in ambulanza a Napoli. Muore pochi giorni dopo la caduta con la moto

fa, il 12 gennaio, al’sulla quale era a bordo rimase coinvolta in un incidente, ma quella volta Marilena Romano (foto) riuscì a salvarsi. Ieri, invece, il destino non è stato lo stesso per l’infermiera del 118. Ha perso il controllo della sua, lungo la Statale 7 quater all’altezza delle uscite Lago Patria e Varcaturo, un veicolo l’ha travolta e lei è morta, a soli 31 anni. Romano prestava servizio alla postazione 118 di Marano. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente ma qualcuno avanza ipotesi e chiama in causa una buca che avrebbe fatto perdere il controllo all’infermiera. Sulla pagina Facebook di ’Nessuno tocchi Ippocrate’, un’associazione che di solito segnala aggressioni al personale medico e sanitario, le sorti dell’infermiera sono state seguite con apprensione sin dai primi istanti.