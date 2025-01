Dilei.it - Sanremo 2025, Gaia canta Chiamo io chiami tu. Di cosa parla la canzone

Leggi su Dilei.it

In gara fra i Big dic’è anchente di successo e autrice di tantissimi tormentoni (l’ultimo con Tony Effe). L’artista è pronta a conquistare ancora una volta il pubblico coniotu, unaseducente e dal ritmo serrato.: testo e significato diiotuiotu è il brano cheha deciso di portare a, esibendosi fra i 30 Big in gara nella kermesse condotta da Carlo Conti. Unache si preannuncia già come un tormentone, grazie al ritornello e ad un ritmo seducente.Ritmo e strofe che sembrano fotografie raccontano una relazione, ma soprattutto il gioco di seduzione fra due persone. A spiegare il significato diiotu è stata proprio la stessadurante la finale diGiovani.