Pensioni all’estero dall’Italia 16 miliardi dall’Inps verso altri Paesi

Quifinanza.it - Pensioni all’estero dall’Italia, 1,6 miliardi dall’Inps verso altri Paesi

Nel 2023, l’Inps ha erogato oltre 310mila, per un totale di circa 1,6di euro, pari al 2,3% del totale dellecorrisposte dall’istituto. Questi dati sono stati presentati oggi, durante il convegno “@migrazione da fenomeno sociale a fattore identitario”, tenutosi a Palazzo Wedekind, a Roma.I flussistici nel mondoTra il 2019 e il 2023 si è registrata una diminuzione del 6,7% nel numero dierogate, attribuibile principalmente alla riduzione dei pagamenti neicaratterizzati da una migrazione di lunga data. In particolare, i cali più significativi si sono osservati in America meridionale (-31,2%), America settentrionale (-19,4%) e Oceania (-19,1%), regioni in cui risiedono i pensionati più anziani.Al contrario, è stato rilevato un aumento delleerogate in Europa (+4,5%), Asia (+39,7%), Africa (+34%) e America centrale (+22,1%), un trend legato soprattutto al ritorno di chi, dopo aver lavorato e maturato una pensione in Italia, ha scelto di rientrare nel proprio Paese d’origine.