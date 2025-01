Romadailynews.it - Centro Longevity Roma Centro. Open day di benessere

Urban Medical Beauty (UMB) apre le porte delin via Marche 54 con unDay nei giorni 11 e 12 febbraio. L’evento rappresenta un’importante occasione per il pubblico per conoscere i protocolli medici orientati alla longevità in una struttura all’avanguardia per la presenza di tecnologie di ultima generazione ed esperti del “vivere meglio e a lungo”. L’appuntamento è con la dott.ssa Roberta Cardinali, esperta in cure antiaging e medicina rigenerativa.UMB si distingue per i suoi trattamenti mirati a migliorare la qualità della vita e a promuovere un invecchiamento sano. Durante l’Day, i visitatori potranno scoprire i vari servizi offerti, progettati per ottimizzare la salute e ila lungo termine. Ilmette a disposizione protocolli completi che includono Crioterapia, Sauna a infrarossi, Laser endovena, Ozono-ossigeno terapia, analisi dello stress ossidativo, terapia nutrizionale.