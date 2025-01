Ilfattoquotidiano.it - “Voglio i metal detector a scuola, i coltelli tra gli studenti sono un’emergenza”: l’allarme della preside a Napoli

“Le armi a: abbiamo bisogno diall’ingresso. L’azione educativa non basta più”. A lanciare un vero e proprio grido d’aiuto è Valeria Pirone, la dirigente dell’istituto superiore “Marie Curie” di Ponticelli a. Prima ancora di aprire bocca col fatto.it precisa: “Sia chiaro, il problema è grave ma non riguarda solo la periferia estnostra città. Non va legato solo alla nostra. Sto parlando di una questione che rischia di sfuggire di mano se non interveniamo. E lanon è più sufficiente ad arginare la violenza”.Pirone non ne vuol sapere nemmeno di considerare la sua proposta come una provocazione. “Già un anno fa avevo sollevato il tema dicendo che ormai la presenza delle armi da taglio tra i banchi è quasi una moda. Ai tempi ero stata convocata dal Prefetto diMichele Di Bari che aveva mostrato interesse e manifestato la sua intenzione di intervenire”.