Diminuito il numero delle società partecipate della Regione

La sedutaCommissione Bilancio (presidente Roberto Ravello), sul Documento di programmazione e finanza 2025 – 2027 e il Bilancio preventivo 2025 – 2027, è stata interamente dedicata alla relazione dell’assessore Elena Chiorino sul temae degli enti strumentali.Per il Defr l’assessore ha sottolineato l’importanza del ruolosoprattutto in relazione al supporto tecnico fornito per il Pnrr e allo sviluppo del sistema economico piemontese. Ha comunicato inoltre che la Giunta ha approvato recentemente il piano di razionalizzazionestesseper il 2025: allo stato attuale lesono 40, di cui 17 a gestione diretta e 23 a gestione indiretta. Per quanto riguarda il Bilancio, Chiorino ha illustrato le dotazioni previste per il triennio 2025 – 2027 finanziate interamente con fondi regionali, tra queste le misure più significative riguardano: contributo spese di funzionamento di Ires Piemonte 3 milioni 550 mila euro, Scr 21 milioni 310mila (trasferimenti per rata di ammortamento dei mutui), Finpiemonte 1 milione 895 mila, CEIP Piemonte 370 mila, CSI Piemonte 100 mila, Torino Nuova Economia 24 mila euro, Turismo Torino 150 mila (per l’aumento di capitale).