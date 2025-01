Ilgiorno.it - Incidente Presezzo tra auto e moto: 17enne sbalzato di cinque metri, è grave

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 21 gennaio 2025 –nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio 2025, a, comune della provincia di Bergamo. L’allarme per l’stradale è scattato alle 18 di questo pomeriggio in via Vittorio Veneto. Come spiegato dal personale di Areu della Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) lo schianto ha coinvolto un’e una. Ad avere la peggio – secondo quanto riferito - è stato il giovane centauro: il ragazzo è stato infattidal luogo dell’impatto. BG//AGENTE DI COMMERCIO TROVATO MORTO NEL CORTILE DI CASA IN VIA ASPERTI A GORLAGO//FOTO DE PASCALE Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: presenti sul luogo dello schianto un’medica, un’infermieristica. Il giovane – che stando a quanto emerso ha 17 anni - è stato soccorso con gravi traumi alla testa e al volto e trasportato d’urgenza in codice rosso (il codice di massima gravità) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.