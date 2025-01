Lortica.it - Weekend amaranto: risultati del settore giovanile (18-19 Gennaio)

Leggi su Lortica.it

Primavera 4 Arezzo – Campobasso 2-0Con una formazione ridotta all’osso a causa di assenze e convocazioni in prima squadra, l’Arezzo ha conquistato una vittoria meritata contro il Campobasso. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di Mister Bricca hanno dominato nella ripresa. Celli, su assist di Sussi, ha sbloccato il match al 18’, e Camerini ha chiuso i giochi al 45’. Prestazione di carattere, che sottolinea la forza del gruppo.Under 17 Arezzo – Latina 1-2Nonostante un avvio promettente con il gol di Fiacchini al 16’, l’Arezzo si è dovuto arrendere a un Latina più cinico. Gli ospiti hanno pareggiato nel primo tempo e trovato il gol vittoria nel finale della prima frazione. Malgrado le tante occasioni e una ripresa giocata in inferiorità numerica per l’espulsione di Nugnes, glinon sono riusciti a ribaltare il risultato.