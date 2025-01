Roma rimosso tumore di un chilo e mezzo da una bimba di 8 anni al Bambino Gesù

Leggi su Dayitalianews.com

rene grande fino al cuore indi 8I medici dell’ospedaledihanno impiegato oltre 9 ore e un arresto cardiaco indotto per rimuovere unrenale del peso di 1,5 chili, che si estendeva fino al cuore di una bambina di 8. L’intervento è stato un successo completo e la piccola, che sta ora seguendo il trattamento post-operatorio, ha risposto positivamente all’operazione.Questo successo segna un traguardo significativo per la medicina pediatrica.Ilraro“Questo successo non è solo una vittoria medica, ma anche una grande speranza per tante famiglie che affrontano situazioni simili”, ha detto il Alessandro Crocoli, responsabile dell’Unità di Chirurgia Oncologica del. Il nefroblastoma, conosciuto anche comedi Wilms, è una rara forma di cancro che colpisce principalmente i bambini tra 1 e 5, con un’incidenza maggiore tra i 2 e i 3