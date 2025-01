Romadailynews.it - Omicidio Willy: Leodori (Pd), suo ricordo sproni a costruire un futuro migliore

Oggi “e’ un giorno di riflessione e di profonda emozione, dedicato aldi, un giovane che, nonostante la drammatica scomparsa alla tenera eta’ di 21 anni, ha lasciato un segno forte e indelebile nelle nostre comunita’. Il momento di condivisione vissuto oggi, con la toccante testimonianza dei suoi genitori e dei suoi cari, rappresenta non solo un momento di memoria, ma anche un richiamo alla responsabilita’ collettiva”.Lo afferma in una nota il consigliere del Pd alla Regione Lazio, Daniele, presente alla cerimonia a Colleferro.“La forza e il coraggio con cui la famiglia diaffronta questa tragedia ci spronano a riflettere e ad agire per il cambiamento – aggiunge-. Il sacrificio dinon puo’ e non deve essere vano. Dobbiamo impegnarci affinche’ eventi cosi’ tragici non si verifichino piu’, costruendo una societa’ basata sui valori del rispetto, della solidarieta’ e della convivenza civile.