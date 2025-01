Ilnapolista.it - Conte: «Stiamo andando troppo veloci, ma nessuno ha intenzione di togliere il piede dall’acceleratore»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Napoli, Antonio, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida vinta contro l’Atalanta. Le parole diGrande capacità di lettura dei momenti questa sera. Grande lavoro di consolidamento nel possesso«La partita era impostata in maniera molto chiara. Noi volevamo andare a prenderli sempre. Siamo sempre stati propositivi per non essere bassi e non farli giocare. Penso che questa sia stata la chiave anche rispetto alla partita dell’andata. Sulla fase di possesso Lobo ha sofferto perché alcune volte non ha capito quando doveva abbassarsi, però sono partite che si giocano ad altissima intensità. Abbiamo tenuto botta contro una squadra che è maestra in questo mentre noi siamo degli alunni he cercano di migliorare di giornata in giornata».«Questa è una squadra che ha avuto dei netti miglioramenti.