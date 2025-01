Scuolalink.it - Sentenze a favore dei docenti precari: la Carta del docente spetta anche a loro

I Tribunali di Padova, Napoli e Genova si sono espressi nuovamente adei, riconoscendo ildiritto al bonus annuale di 500 euro previsto dalladel. Le recenti– RG N.960/24, RG N.139/24 e RG N.1615/24 – confermano quanto già stabilito da oltre 100 tribunali italiani: la disparità di trattamento tradi ruolo erappresenta una discriminazione in contrasto con le normative comunitarie e costituzionali. Discriminazione riconosciuta come illegittima I giudici hanno sottolineato come il mancato riconoscimento del bonus aicon contratto a tempo determinato costituisca una grave violazione dei principi di uguaglianza. Il Consiglio di Stato, già in precedenti pronunce, aveva equiparato iaidi ruolo, aprendo la strada a numerosi ricorsi.