Panorama.it - L'abbaglio, Ficarra e Picone esche per il pubblico nella Spedizione dei Mille - Recensione

Roberto Andò alla regia, a orchestrare lo strano incontro tra la solennità verace di Toni Servillo e la comicità gentile di. Nel 2022 il connubio funzionò, almeno al boxoffice, con La stranezza che incassò oltre 5,5 milioni di euro. Ora il quartetto ci riprova. E torna a mescolare eventi e personaggi storici a vicende e figure fittizie in una Sicilia che non c’è più. Con risultati controversi. Dal 16 gennaio al cinema con 01 Distribution, ecco L’. Il Risorgimento di verità e finzioneNe La stranezza, nei panni di teatranti amatoriali, intrecciavano destini e ispirazione con il Luigi Pirandello di Servillo e i suoi personaggi in cerca d’autore. Con L’, invece, andiamo più indietro nel tempo. SiamoSicilia del 1860, in una pagina fondamentale di storia italica, quando l’Italia era ancora da farsi.