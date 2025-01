Ilfattoquotidiano.it - Caressa replica agli attacchi di Adani: “Io come Voldemort, colui che non si può nominare. Ma il coraggio e l’ululato dove sono finiti?”

“Quando si attacca qualcuno bisogna farlo citando il nome. Se proprio lo si deve fare, bisogna citare il nome, sennò il, il lupo,?”. Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabiodi Daniele, che in occasione di una puntata del suo podcast Viva El Futbol l’aveva pesantemente criticato e insultato, pur senza mai nominarlo. “che non si può“, ha esorditoin un video pubblicato sul suo canale YouTube, mostrando anche un foglio con il ritratto del celebre nemico di Harry Potter. “Però da quello che ho visto su internet in maniera conclamata,io l’oggetto dell’assalto“, ha sottolineato. Ma danasce questa vicenda?Tutto è cominciato circa un mese fa, quandoai microfoni di Radio Deejay aveva espresso la propria opinione sulla Norvegia, possibile avversaria dell’Italia nel girone di qualificazione al Mondiale 2026: “Haaland è stato annullato da Gatti, la Norvegia che non fa i Mondiali dal 1998, non fa gli europei dal 2000.