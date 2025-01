Romadailynews.it - Roma: un filo di colla per indicare quale casa svaligiare, arrestati due topi d’appartamento

Agiscono a colpo sicuro perche’ l’avanguardia della banda ha gia’ effettuato il sopralluogo indicandoe’ vuota e puo’ essere svaligiata senza problemi. Con undilasciato sulle serrature di porte e portoni, i malviventi sannoe’ vuota. Se dopo alcuni giorni lasi secca, e non viene rimossa, scatta il “via libera”. Con questo modus operandi, una coppia di georgiani aveva adocchiato alcune abitazioni site all’interno di un comprensorio di via Franco Sacchetti.E’ quanto ricostruito dagli agenti della polizia di stato del commissariato Flaminio dopo che, l’altra notte, proprio al momento della verifica, un lieve rumore ha stravolto i piani dei due ladri. Sono stati due agenti della polizia liberi dal servizio ad intercettare i loro movimenti sospetti. Quando, mentre facevano rientro adopo una serata trascorsa insieme, hanno sentito qualcuno armeggiare nei pressi del portone dello stabile, sono tornati indietro per capire cosa stesse accadendo.