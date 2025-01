Terzotemponapoli.com - Napoli, non solo Garnacho: gli aggiornamenti

, non: di seguito alcune dichiarazioni che Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha rilasciato a Sky Sport 24. “Il prezzo perè molto alto. Se ilprenderà circa 75 milioni per la cessione di Kvaratskhelia e se verrà valutata anche la posizione di Skriniar, anche in relazione a quello che succederà con Danilo. Perché una volta che rescinderà con la Juventus sarà libero di firmare col, che ha fatto un grande pressing o tornare anche a casa sua. Visto che sono arrivate le prime offerte soprattutto da parte del Botafogo”. Con la cessione di Kvara.“Credo sia improbabile che ilpossa rinvestire tutti i soldi che ricaverà da Kvara per uncalciatore. Anche seè un grande calciatore. L’incontro con gli agenti è andato bene ma non ha offerto delle soluzioni, non è che i procuratori possono abbassare il prezzo del cartellino.