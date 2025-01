Liberoquotidiano.it - Oliviero Toscani e i Benetton, "ma smettiamola": licenziato in tronco per questa frase

E' morto a 82 anni, deceduto nell'ospedale di Cecina dove si trovava ricoverato da alcuni giorni per l'aggravarsi delle sue condizioni. Il fotografo, infatti, era affetto da amiloidosi, una malattia da lui stesso definita inguaribile. "Con immenso dolore - scrivono i familiari sul profilo Instagram di- diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia". Tra i primi politici a commentare la triste notizia, il governatore leghista del Veneto Luca Zaia: "L'amiloidosi si è portata via un personaggio capace di caratterizzare un lungo tratto di vita italiana, una mente fervida, anche quando prendeva posizioni controverse, ma sempre con coraggio e mettendoci la faccia".