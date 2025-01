Liberoquotidiano.it - Incendi Los Angeles, interi quartieri in cenere: le terrificanti immagini

Circa 150.000 persone nella Contea di Losrestano sotto l'ordine di evacuazione per gli, con più di 700 residenti che sono stati sfollati in nove rifugi. I funzionari hanno detto che è improbabile che la maggior parte degli ordini di evacuazione nell'area di Palisades venga revocata prima che l'allerta rossa scada mercoledì sera. In totale, i quattrohanno consumato più di 160 chilometri quadrati, un'area più grande di San Francisco. I morti accertati sono ora 24. Tra le possibili cause di uno dei roghi che stanno devastando Losci sarebbe anche un guasto elettrico. Secondo la Cnn i vigili del fuoco stanno indagando se le apparecchiature elettriche Edison abbiano contribuito all'o di Hurst. Nelleareali,di Losdistrutti dalle fiamme.