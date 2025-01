Ilfattoquotidiano.it - “Presto mio marito alle mie amiche quando vogliono fare sesso. Mi piace molto, e così il nostro matrimonio è solido”: la storia di Honey Brooks

Si chiama, ha 33 anni ed è sposata con Hank, che di anni ne ha 37. Ilva avanti da nove anni: la coppia vive con due figli in una bella fattoria nel Queensland, Australia, con due figli. Una“da Mulino Bianco”? Dipende da come si intende la famiglia ‘perfetta’.Perché la 33enne ha deciso di condividere ilsia con le sueche con donne sconosciute. In che senso? Nel senso che gli permette di andare a letto con loro. “Cedo in prestito miomiesingle. Mi. Mi dà un’emozione unica. È tutta una mia idea e sono una partecipante consenziente. Ilè estremamente, non c’è gelosia. Semplicemente, ci divertiamo”:la donna racconta al Daily Mail la sua scelta. E il suo partner parrebbe divertirsi a sua volta perché un anno dopo avere avuto, diciamo, “il permesso” di tradire, Hank aveva dormito con 20 donne che ora hanno raggiunto quota 182.