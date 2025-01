Lanazione.it - Bcl cerca la... quinta sinfonia consecutiva

Barsanti con un risentimento, ma dovrebbe farcela e Vignali che spera di smaltire l’influenza. Questa l’injury list di Basket Ball Club Lucca che oggi alle 18 al Palatagliate (arbitri Posarelli di Grosseto e Simone di Genova),lacontro. Note di Siena, più conosciuta come Mens Sana, storico club, il più antico d’Italia, che si è fregiata anche del tricolore. Il team della città del Palio è sesto, ultimo posto disponibile per qualificarsi alla seconda fase, alla poule promozione. Verrà a Lucca agguerrita, con un roster di assoluto livello, anche migliorato di recente. Ma, sull’altro fronte, la squadra allenata da coach Olivieri, miglior difesa del campionato, deve mantenere il primato in classifica, visto che San Miniato, l’altra capolista (ma di fatto seconda per la peggior differenza canestri negli scontri diretti), ospita Empoli.