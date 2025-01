Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Cox in testa tra le moto dopo 242 km, Ekstroem comanda tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.01– Cambia la situazione in classifica di questa speciale, con il sudafricano Cox che riprende il vertice della graduatoria al km 242 sulla KTM in 2:42:22. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Santolino (Sherco) in 2:43.59 e l’americano Brabec (Honda) in 2:45:20. Sanders nelle retrovie con la KTM (11° in 2:52:25).09.00– Siamo al 36° chilometro.è il più veloce in 25:00 con 50 secondi di vantaggio su Al-Attiyah e 1:19 su Serradori. Quarto Lategan a 2:05, quinto Yacopini 4:21.08.31– Al rilevamento del km 202 di questa terza speciale è l’americano Ricky Brabec are su Honda. Il vincitore della2024 guida con il crono di 2:23:26 a precedere il compagno di squadra, Tosha Schareina (2:23:53), e la KTM dell’argentino Luciano Benavides (2:24:06).