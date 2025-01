Ilrestodelcarlino.it - La squadra cala, i tifosi invece volano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Cesena è in crisi di risultati, in poco più di un mese è scivolato dal sorprendente (ma meritato fino a quel momento) quarto posto in classifica al decimo sempre valido per chi punta alla salvezza ma caratterizzato da prestazioni abuliche, di unaspesso molle e svagata. Solo in una classifica i bianconeri restano però ai primissimi posti ed è quella che testimonia la passione dei propri sostenitori al Manuzzi, ossia il numero delle presenze. E’ il sempre attento sito specializzato anche in statistiche Transfermarkt che lo sottolinea al termine della prima parte del campionato. Il Cesena infatti mantiene la quinta posizione come affluenza: il Manuzzi ha registrato al momento un’affluenza media di 11.846 spettatori, davanti ci sono soltanto formazioni di città ben più grandi e piazze d’alto bordo.