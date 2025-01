Superguidatv.it - Grande Fratello, lite tra Helena Prestes e Ilaria Galassi di Non è la Rai: “mi ha fatto paura”. Cosa è successo? | Video

Il 2025 è iniziato allanella casa delcon un’accesa litigata tradi Non è la Rai. La situazione è generata con la modella brasiliana che ha confessato di aver avutoe chiedendo anche l’intervento del GF.succederà?: scoppia lanella casa delHelendopo laconha confessato a Zeudi Di Palma: “ho avuto”. Dopo la scorsa diretta del, nel cuore della notte le due coinquiline si sono scontrate perdendo letteralmente le staffe lasciandosi andare ad accuse molto forti. La situazione è degenerata al punto che, alcuni gieffini riuniti in cucina, dopo aver sentito le urla didelle Non è la Rai hanno esclamato “le sta mettendo le mani addosso!”.