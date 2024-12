Sport.quotidiano.net - Tra Cremonese e Brescia un derby da non sbagliare: le ultime dai ritiri

Nell’inconsueto orario di pranzo (domenica alle 12.30)sono chiamate ad iniziare il girone di ritorno con unche nessuna delle due contendenti può permettersi di. Al di là della tradizionale rivalità che divide le due “cugine” e soprattutto le loro tifoserie, in effetti, allo “Zini” saranno in palio punti fondamentali per il cammino stagionale di grigiorossi e biancazzurri. La squadra di Stroppa, lodigiano, ma ormaino di adozione, grazie al successo con il Cesena è risalita in quarta posizione, ma si trova staccata nove punti dal terzo posto dello Spezia ed è seguita da vicino dalla Juve Stabia. Particolarmente delicata è la situazione delle Rondinelle, che al momento sono staccate due punti dai playoff, proprio lo stesso vantaggio di cui godono nei confronti degli spareggi-salvezza.