Iltempo.it - Renzi-La Russa, botte da orbi senza fine: “Anziché scusarsi continua a mentire”

Giornata di tensione nell'Aula del Senato fra Matteoe il presidente Ignazio Ladurante la dichiarazione di voto del leader di Iv sulla fiducia sulla legge di bilancio.si lamentava del brusio in Aula e ha chiesto al presidente del Senato di far rispettare il silenzio ma Laha replicato che non vi era alcun rumore particolare. Ma poiha alzato i toni: «Lei non mi può interrompere in diretta televisiva. Lei Camerata Ladeve rispettare le opposizioni in quest'Aula. Penso abbia al meno il dovere di farmi recuperare il tempo». «E lei deve abituarsi ad avere la cortesia di non sfuggire alla verità», la replica di La, manon ha taciuto: «Il presidente non avverte i rumori, è tipico dell'età che di un età incipiente». Aveva chiuso il caso con una battuta La: «Vi prego di ascoltare religiosamente» il senatore