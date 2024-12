Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alle saponette profumate e colorate, si rischiano allergie e dermatiti”: dalla rosa a limone, cannella e agrumi, ecco le profumazioni a cui stare attenti

La saponetta profumata è un piacere quotidiano di tanti, con il suo profumo avvolgente e la schiuma soffice. Ma assieme a questi aromi seducenti, potrebbero celarsi insidie per la nostra pelle. Saponi di dubbia provenienza, spesso venduti a prezzi stracciati o senza adeguate informazioni sull’etichetta, possono contenerergeni e sostanze irritanti. Dove? Si trovano proprio in quell’aroma che tanto piace e a cui puntano le aziende per stimolare l’acquisto.“I componenti profumati e i conservanti sono di gran lunga i più comuni sensibilizzanti responsabili di dermatite da contatto”: lo afferma su Science Direct la professoressa An Goossens, vincitrice del premio di eccellenza indiano per il lavoro sulla dermatite da contatto ed ex presidente del gruppo europeo di ricerca sulla dermatite ambientale da contatto (EECDRG).