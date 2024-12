Ilfattoquotidiano.it - L’informazione silenziata nel sangue: le storie dei cronisti uccisi nel 2024. Rsf: “Palestinese uno su tre. Nella Striscia giornalismo a rischio estinzione”

Inseguiti dai droni.mentre indossavano la pettorina Press e il casco. Colpitipropria auto, a casa con la propria famiglia o mentre erano impegnati a riprendere manifestazioni. Accusati di terrorismo senza prove e assassinati senza possibilità di un processo. Accoltellati in strada o vittime di sparatorie. Rapiti, feriti, scomparsi o arrestati. È anche una guerra contro i giornalisti e contro ilquella consumata quest’anno nei principali teatri di conflitti, e in Messico, Pakistan e Bangladesh. Il prezzo più alto lo hanno pagato reporter, videomaker e fotografi palestinesidi Gaza. Sono loro i più presentilista delle vittime. Un “massacro senza precedenti” lo definisce Reporter senza frontiere (Rsf), che i numeri raccontano solo in parte.I casi in Medio oriente – Il conteggio non si ferma mai, va aggiornato un giorno dopo l’altro.