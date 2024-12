Sport.periodicodaily.com - Parma vs Monza: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre in grande difficoltà e dunque intenzionate a superarsi per rilanciarsi in chiave salvezza.vssi giocherà sabato 28 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI ducali sono chiamati a dare una risposta immediata dopo la pesante sconfitta subita a Roma nell’ultima uscita di campionato. La classifica ora si fa preoccupante con 15 punti e una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione, per cui sarà fondamentale da ora in poi non fallire almeno gli scontri diretti.Ancor più grave la situazione dei brianzoli desolatamente ultimi in classifica con dieci punti ed una sola vittoria all’attivo in diciassette partita.