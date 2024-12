Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia, Giacobbi coordinatore: "I tesseramenti sono quadruplicati"

Natale di novità importanti in casadecisa a rilanciare sulla città di Fermo. Formalizzate anche con una conferenza stampa la nomina di Lorenzocomunale e dei responsabili giovani provinciale Luca Montani e comunale Matteo Marchetti. "sta crescendo molto e bene e Fermo rappresenta il trend positivo di tutto il territorio:con più di 1000 adesioni a livello provinciale e 200 a livello comunale – ha dichiarato la capogruppo in Consiglio Regionale e commissario provinciale Jessica Marcozzi – giusto quindi continuare ad investire nel capoluogo con le nomine di figure importanti che credono in questo progetto per prepararci al meglio ai prossimi appuntamenti elettorali dove sarà presente il simbolo di".