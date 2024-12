Tvplay.it - Colpo a sorpresa Juve, Giuntoli ci crede: affare con la big di serie A

Il ds bianconero pensa al mercato, un nome in cima alla lista per gennaio: i dettagli e la formula.Contro il Monza, domenica sera, lantus proverà ad invertire la rotta e ad inseguire una vittoria che manca da ormai quattro partite in campionato. Quattro pareggi consecutivi hanno messo i bianconeri di Thiago Motta con le spalle a muro, relegati ad un sesto posto che rischia di far sfumare gli obiettivi europei dellantus. La vittoria per 4-0 rifilata al Cagliari in Coppa Italia potrebbe aver regalato una dose sufficiente di fiducia, tale da tornare al trionfo nel match contro lombardi.cicon la big diA (LaPresse) tvplay.itE se quello legato alla vittoria è il principale obiettivo dei bianconeri, subito dietro ce n’è un altro altrettanto importante: i gol subiti.